Regione Basilicata, pubblicato bando per la realizzazione di “Infrastrutture Verdi”. Per i Comuni dotazione di oltre 3 milioni di euro

L’assessore regionale Rosa: “L’avviso intende dare attuazione allo sviluppo di spazi verdi urbani, recupero e valorizzazione sia delle cosiddette cinture verdi sia degli spazi destinati a parchi e giardini storici”

E’ stato pubblicato oggi il bando per la presentazione e selezione di progetti finalizzati alla realizzazione di “Infrastrutture Verdi” a scala locale a valere sull’azione 6d.6.5.a.2. dell’asse 5 “tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” del Po Fesr Basilicata 2014 – 2020. Approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 400/2020 è rivolto ai Comuni della regione Basilicata, ha una dotazione di 3.225.000,00 euro, con un contributo massimo pari a 500.000,00 euro per singolo intervento. L’obiettivo dell’avviso è rafforzare la connessione tra i paesaggi a residua naturalità esterni alle aree urbane e le aree verdi interne agli ambiti urbani, riqualificandoli entrambi. “In coerenza con le scelte programmatiche del Piano paesaggistico regionale adottate dalla Giunta regionale – dichiara l’assessore Gianni Rosa – l’avviso intende dare attuazione allo sviluppo di spazi verdi urbani, recupero e valorizzazione sia delle cosiddette cinture verdi sia degli spazi destinati a parchi e giardini storici, in un’ottica di integrazione e rete degli spazi verdi all’interno di una identificata infrastruttura verde territoriale”.

“Si intende sperimentare, – aggiunge Rosa – con riferimento a casi pilota, l’integrazione di visioni politiche per la tutela della biodiversità e la valorizzazione del paesaggio per dare un solido contributo alla riduzione della frammentazione del territorio ed alla lotta alla semplificazione ed omologazione del paesaggio”. L’unità organizzativa responsabile dell’attuazione dell’avviso è l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente ed Energia. La presentazione delle istanze potrà avvenire entro venerdì 07/08/2020 ore 12:00 sulla piattaforma regionale nella sezione “Avvisi e Bandi”. I progetti, candidati e selezionati, si dovranno presentare entro il 28 settembre 2020.