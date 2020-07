Per il 79% degli italiani ridurre i consumi domestici aiuta l’ambiente: i consigli da seguire

Luce e gas rappresentano due componenti essenziali per il comfort in casa, anche se sono due delle voci di costo più importanti e pesanti da sostenere. Le famiglie, dunque, devono fare molta attenzione a questo aspetto e non solo per una questione economica, visto anche il peso di questi elementi per l’ambiente.

La correlazione fra risparmio energetico e ambiente

Negli ultimi anni le famiglie italiane hanno alzato la propria soglia di attenzione nei confronti dell’eco-sistema e dell’ambiente, optando sempre più spesso per scelte green. In tal senso, è importante capire qual sia la percezione dei consumatori tricolori nei riguardi della correlazione fra risparmio energetico e salvaguardia del pianeta. Da questo punto di vista, gli italiani dimostrano di essere fra i più consapevoli in Europa: secondo gli ultimi dati, infatti, il 79% dei consumatori della Penisola è convinto che la riduzione degli sprechi energetici può portare un vantaggio vitale per la sopravvivenza dell’ambiente.

Questo è quanto emerge da un recente sondaggio svolto da IPSOS, secondo il quale ci sono anche altre percentuali interessanti da studiare. Nello specifico, il 49% degli intervistati sarebbe disposto a rimpiazzare i vecchi elettrodomestici acquistando dei modelli con classe energetica elevata. Il 46% degli italiani, invece, opterebbe per la mobilità elettrica o ibrida, consapevole dei danni che le emissioni di CO2 causano all’ambiente. Altre forme di consapevolezza? Il risparmio sull’uso dei condizionatori e del riscaldamento.

I consigli per ridurre i consumi facendo un favore al pianeta

In molti casi si inizia a pensare ad un prolungamento dello smart working addirittura fino a dicembre, per contenere gli eventuali nuovi focolai previsti per l’inverno. In una situazione del genere, è importante prepararsi sin da ora a combattere sprechi di risorse e a cercare di ridurre le spese, dato che si passeranno molte ore in casa. Il primo consiglio è dunque quello di valutare le varie proposte presenti sul mercato libero energetico, visto che oggi si trovano alcune offerte di luce e gas proposte ad esempio da Acea Energia, che consentono di abbattere i costi in bolletta e, dunque, di ridurre la spesa già all’origine.

Naturalmente bisogna poi intervenire anche sulle abitudini quotidiane e sui dispositivi che si hanno in casa. Per questo si suggerisce di fare molta attenzione alle luci in casa, che vanno sempre spente quando non le si utilizza. Occhio anche al computer e agli altri device elettronici, perché lo stand-by consuma comunque energia elettrica (inutile). Inoltre, è meglio sfruttare gli ultimi ritrovati tecnologici come la domotica e i dispositivi IoT (Internet of Things), che permettono a loro volta di ottimizzare i consumi, automatizzando alcune funzioni della casa. Un altro consiglio prezioso riguarda la manutenzione e – se necessario – la sostituzione della vecchia caldaia, per risparmiare sul gas.

Infine, attenzione ai consumi di acqua e agli sprechi idrici, legati ad esempio ad elettrodomestici come la lavatrice o la lavastoviglie, o a pessime abitudini come le docce prolungate e i rubinetti lasciati aperti durante la pulizia dei denti.