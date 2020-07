Dopo il “Ponte alla Luna” a Sasso di Castalda in arrivo “Il Ponte dei Sogni”

Un ponte tibetano a passerella d’assi continua, denominato “Il Ponte dei Sogni”. E’ questo quanto verrà realizzato a Sasso di Castalda, centro del Melandro già noto per il “Ponte alla Luna”, che è anche un omaggio all’ingegnere Rocco Petrone, che fece parte dello staff della Nasa responsabile della missione “Apollo 11” che, nel 1969, portò l’uomo sulla Luna. Il Comune di Sasso di Castalda ha pubblicato il bando di gara per la procedura aperta per appaltare i lavori. La durata dei lavori è di 240 giorni dal verbale di consegna. Le offerte si possono presentare fino alle ore 13:00 del 5 agosto prossimo. Il Comune di Sasso di Castalda ha approvato il progetto esecutivo dei lavori a marzo dello scorso anno. La spesa prevista è di circa 440 mila euro. Una nuova attrazione potrebbe essere già essere pronta per la prossima primavera o estate 2021 per portare sempre più visitatori nello splendido borgo della Valle del Melandro.

(in foto il ponte tibetano a Valtellina, uno dei più alti d’Europa)

Claudio Buono