Rientra in Basilicata dal Kazakistan e risulta positivo al Covid-19

11 luglio 2020 – C’è un nuovo caso di positività al Covid-19 in Basilicata. Si tratta di un operaio di Castelluccio Inferiore, di 60 anni, che nei giorni scorsi è rientrato in Basilicata dal Kazakistan. Ha segnalato il suo rientro in regione, è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo al Covid-19.

In totale nella giornata di ieri in regione sono stati analizzati 281 tamponi. L’uomo rientrato dal Kazakistan è l’unico positivo: gli altri 280 sono negativi. Al momento i casi di contagio in Basilicata sono 4, oltre alle due donne moldave che non risultano nei numeri della Task Force regionale.

Redazione