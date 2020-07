Morte del tifoso della Vultur Rionero a Vaglio Scalo. Niente più domiciliaro per Laspagnoletta

Via gli arresti domiciliari per Salvatore Laspagnoletta, il tifoso del Melfi che venne arrestato con l’accusa di aver investito e ucciso il tifoso della Vultur Rionero, Fabio Tucciarello. A darne notizia è Il Quotidiano del Sud, che fa riferimento ad una consulenza del pm che ha scagionato il tifoso melfitano, al momento sottoposto solo ad obbligo di dimora. La decisione è stata assunta dal Gip di Potenza, Lucio Setola, a seguito dell’istanza di revoca dei domiciliari presentata dall’avvocato Gerardo Di Ciommo, legale dal 30enne melfitano che, lo ricordiamo, era agli arresti da gennaio per la morte del 36enne di Rionero in Vulture alle porte di Potenza.

Ricordiamo che al momento sono sottoposti all’obbligo di dimora nel luogo di residenza anche altri 25 tifosi. Il tutto avvenne il 19 gennaio scorso. I due gruppi di tifoserie di Vultur Rionero e Melfi si sono incrociate a Vaglio Scalo verso ora di pranzo. Ne è nata poi una rissa, culminata con un l’investimento del giovane tifoso rionerese da parte di una Fiat Punto, guidata appunto da Laspagnoletta, che ha sempre sostenuto di non aver investito volontariamente il tifoso ma di essere stato accerchiato.

Ulteriori novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni dal Tribunale di Potenza.

