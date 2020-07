Potenza, candidati ricevevano dall’esterno della Motorizzazione suggerimenti durante l’esame per la patente. Sequestrata autoscuola e mezzi

Nell’ambito di un’articolata indagine condotta dalla Polizia Stradale di Potenza e coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza, è stata sottoposta a sequestro una nota autoscuola di Potenza, con sede e ubicazione nel capoluogo lucano, a seguito di una ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento, spiega il Procuratore Francesco Curcio, è stato eseguito dal personale della Polizia Stradale. I responsabili dell’autoscuola sono indagati per aver favorito il rilascio fraudolento di patenti di guida. In particolare, le indagini hanno consentito di accertare diversi episodi delittuosi nei quali venivano utilizzati sofisticati sistemi di ricetrasmissione che consentivano ai candidati, durante le prove d’esame svolte presso la Motorizzazione a Potenza, di ricevere dall’esterno i suggerimenti per superare la prova e conseguire fraudolentemente il titolo abilitativo alla guida.

I reati per cui si procede sono quelli di cui agli articoli 11, 56, 48 e 580 del codice penale, falso ideologico in autorizzazione per induzione, risultando, sostanzialmente, falsificate ed alterate le prove di esame condotte dalla Motorizzazione in conseguenza delle attività fraudolente.

Il provvedimento di sequestro ha riguardato anche due sedi dell’autoscuola situate nel Potentino e le auto utilizzate per le attività di scuola guida. Durante le indagini sono stati sottoposti a sequestro i sistemi di comunicazione utilizzati e denunciate in stato di libertà 4 persone, per tentata falsità ideologica in certificati con induzione in errore.

