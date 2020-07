“Lucane Avventure”, sei donne alla scoperta del proprio territorio. Al via il 10 luglio da Savoia di Lucania e poi Sant’Angelo Le Fratte

“Lucane Avventure” è un progetto ideato dal Team BPass ed è incentrato su una serie di iniziative legate alla promozione e alla valorizzazione del territorio lucano. Riprendendo un po’ lo spirito del ben noto programma televisivo “Donnavventura”, che coniuga la passione per l’avventura a quella per il viaggio, le sei lucane del Team BPASS vivranno esperienze straordinarie negli angoli più spettacolari della Basilicata. L’intento è quello di dare risalto alle risorse della propria terra e condividerle con il più vasto pubblico possibile. Si inizia con i comuni di Savoia di Lucania (venerdì 10 luglio 2020), Sant’Angelo Le Fratte (domenica 12 luglio 2020), a seguire Sasso di Castalda e altri paesi lucani nei quali si svilupperanno le varie attività esperienziali, escursionistiche e culturali. L’idea alla base di questo gruppo di lavoro e ricerca è nata da un’intuizione di Lucy Palermo circa la necessità di creare una rete di connessioni tra imprese presenti sul territorio lucano. Un concetto capofila subito condiviso con altre donne, quali Maria Giovanna Salvia, Antonella Giosa, Pina Laurino, Rosanna Costantino e Silvana Gentile. Formatosi nel febbraio di quest’anno e in fase di costituzione in una start up innovativa, il Team BPass ha già all’attivo ben due iniziative che hanno coinvolto attivamente la popolazione locale. La prima svoltasi a maggio, dal titolo “Ripuliamo il mondo dal Coronavirus”, ha visto i bambini e le famiglie di Satriano di Lucania, Tito, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza, Sasso di Castalda, Corleto Perticara, Gorgoglione e Sant’Angelo Le Fratte alle prese con le bolle di sapone realizzate sui propri balconi. Un modo divertente e piacevole per esorcizzare con leggerezza un difficile momento storico caratterizzato da una grave crisi sanitaria, sociale ed economica. Il secondo invece è un concorso artistico, dal nome “La Basilicata turistica che vorrei” e si rivolge a chiunque desideri mettersi in gioco attraverso un disegno, un’opera pittorica o grafica, purché descriva la personale idea della propria terra da un punto di vista turistico. L’unico requisito è l’essere lucani. Il concorso scade il 15 agosto 2020 e tra tutti i candidati saranno i tre finalisti scelti da una giuria composta dal Team BPass, dai giornalisti Rocco Pezzano, Giuseppe Oliveto, Claudio Buono e dall’antropologo Giuseppe Melillo. Il premio finale consisterà nell’entrare a fare parte attivamente del nascente progetto BPass. Il Team è presente sulle principali piattaforme social, sulle quali avvia spesso discussioni costruttive con i propri follower intorno ad argomenti inerenti alla regione Basilicata. Il Team è presente su Facebook, Instagram e YouTube.