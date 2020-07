Favola Picerno in Lega Pro. Emozione e soddisfazione nelle parole del Sindaco Lettieri, assessore Marino, dg Mitro e presidente Curcio

Promozione in Lega Pro, lo scorso anno, festeggiata due volte. Quest’anno, ancora due volte i festeggiamenti per raggiungere la salvezza. (Stra)meritata. E’ il Picerno, la Leonessa della Lucania, che ha battuto tutto e tutti guadagnandosi, meritatamente, la permanenza in Lega Pro. Dal 30 giugno, match vinto 3-0 contro il Rende, è trascorsa più di una settimana. La prima di un meritato relax per tutti. Del Picerno se ne parla in tutta Italia. Una realtà che ha stupito e continua a stupire, nonostante qualche ingiustizia di troppo, puntualmente abbattuta, superata, a pieni voti. Una piccola, ma attiva comunità, che attende di poter assistere alle partite della Leonessa della Lucania a Picerno, dove sono in corso i lavori di adeguamento dello stadio “Donato Curcio”. Oggi su melandronews.it, diamo voce alla Società -tramite l’amministratore Enzo Mitro e il presidente Donato Curcio- e l’amministrazione Comunale -con il sindaco Giovanni Lettieri e l’assessore allo Sport Carmela Marino-. Due componenti che hanno lavorato insieme, collaborato, e gioito per le gesta della Leonessa.

Felice e soddisfatto di avere una squadra che rappresenta il paese che amministra, è il sindaco, Giovanni Lettieri, da sempre vicino ai colori rossoblù ed alla Società: “Ci abbiamo sempre creduto in questa squadra. Mai abbiamo pensato minimamente di non restare in Lega Pro. Con il direttore Mitro, con il presidente Curcio e con la Società abbiamo sempre condiviso i programmi. Per questo abbiamo ritenuto opportuno investire anche come Ente. Ad esempio, per lo stadio. Abbiamo sempre voluto e creduto in questo progetto e nella ristrutturazione. Adesso ci siamo. Stiamo facendo di tutto affinchè i lavori si completino con successo e quanto prima. Per quanto riguarda la squadra, poco da dire: primo anno tra i professionisti eccezionale, il risultato è chiaro. Tutti hanno lavorato in modo egregio, dal direttore Mitro alla società, mister Giacomarro, staff e ragazzi. Come amministrazione andiamo avanti con questa collaborazione concreta per la Leonessa e continueremo a dare del nostro meglio, perchè lo sport è fondamentale e avere a Picerno una squadra in Lega Pro è anche un momento di sintesi per la comunità”.

L’assessore allo Sport del Comune di Picerno, Carmela Marino: “Una bellissima partita che ho seguito con il fiato in gola. Ci ha entusiasmato da subito, diversa dalle altre. La squadra ha fatto una grande prova. E’ chiaro, il risultato finale lo dice. Nel complesso, dirigenza, mister e squadra hanno fatto un grande lavoro. Nonostante l’ingiustizia subita, la Società è stata brava a mantenere tutti calmi ed ha fatto di tutto per infondere in mister e ragazzi la giusta determinazione, troppo alta la posta in palio. E’ stato salvato il tanto sognato e sudato posto in Lega Pro. Come assessore, grazie a tutta la dirigenza che si è impegnata e dedicata con passione per questa squadra. Grazie a Donato Curcio che ci da questa opportunità, questo sogno che mai senza il suo importantissimo apporto. Grazie anche a cittadini, tifosi e sponsor. Tutti insieme si è giunti ad un risultato così importante. I Picernesi sono fieri del Picerno. Come amministrazione vigileremo sui lavori, come assessore ci tengo tanto affinchè i lavori procedano bene così come sono iniziati e che siano pronti per l’inizio e giocare a Picerno. I tifosi tutti non vedono l’ora di ritornare a seguire la Leonessa dal nostro Curcio”.

Queste invece le parole di Enzo Mitro, amministratore e dg, nell’intervista rilasciata a metropolitanmagazine.it: “Ho passato un periodo bruttissimo. Faccio calcio da oltre quarant’anni, però questi giorni li ricorderò sempre. Davvero brutti. Dopo tre mesi, tutti i valori tecnici che si erano evidenziati potevano cadere, lo stiamo vedendo anche in Serie A e B. Le ansie poi sono diventate emozioni fortissime: è come vincere un campionato di nuovo come lo scorso anno. Hanno sofferto tutti: io, calciatori, tifosi e soprattutto il presidente che dall’America mi chiamava tutte le notti, non avrebbe mai immaginato una situazione del genere. Ogni anno abbiamo sempre fatto meglio del precedente. Con il presidente Donato Curcio ci siamo confrontati per programmare subito il futuro, perché l’AZ Picerno tutto quello ha fatto è stato programmato in modo corretto. Non è venuto nulla per caso. Assicuro ai tifosi del Picerno che faremo di tutto per migliorarci ulteriormente”.