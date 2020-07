Il lucano Sonnessa eletto presidente nazionale di Città dell’Olio. Gli auguri da Vietri di Potenza, uno dei 330 Comuni aderenti in Italia

“Come amministrazione comunale di Vietri di Potenza sin da subito abbiamo sostenuto Michele Sonnessa a presidente dell’associazione nazionale Città dell’Olio. Siamo soddisfatti e gli facciamo i migliori auguri per l’elezione e per l’importante lavoro che, siamo sicuri, farà con la collaborazione di tutti noi amministratori”. È il messaggio dell’avv. Christian Giordano, sindaco di Vietri di Potenza, una delle 330 “Città dell’Olio” d’Italia, che si congratula a nome dell’amministrazione comunale ed esprime soddisfazione per l’elezione a presidente nazionale dell’associazione di Michele Sonnessa, attuale vice sindaco di Rapolla. Sonnessa succede ad Enrico Lupi, che ha ricoperto questo ruolo negli ultimi venti anni. La nomina è avvenuta con il rinnovo delle cariche e degli organi sociali nell’ambito dell’assemblea riunitasi a Roma.

Anche Vietri di Potenza è un Comune aderente all’associazione nazionale, e da anni sul territorio vietrese vengono organizzate iniziative che riguardano la promozione dell’olio, come “Tipica”. “Sposiamo in pieno – ha dichiarato Giordano – il programma del nuovo presidente Sonnessa, che si pone come primo obiettivo quello rafforzare l’autonomia e il ruolo dei coordinamenti regionali, valorizzare i dei luoghi e le comunità delle 330 Città dell’Olio, tra cui anche Vietri, attraverso lo sviluppo di una strategia di marketing territoriale sul prodotto olio. Come Comune siamo pronti a collaborare su ogni fronte”. “Oltre al nuovo presidente – ha concluso Giordano – i migliori auguri anche a Carmine Lisanti, membro lucano eletto nel Consiglio Direttivo dell’Associazione”.