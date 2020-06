A Karlsfeld, in Germania, sorgerà una nuova piazza che verrà intitolata a Muro Lucano. Il Sindaco Setaro: “Motivo di grande orgoglio”

A Karlsfeld, città della Germania, nascerà una nuova piazza che verrà intitolata a Muro Lucano. A darne notizia è il primo cittadino murese, Giovanni Setaro, che lo ha saputo da Stefan Kolbe, collega tedesco. Le due città sono unite da un gemellaggio. Karlsfeld è un comune tedesco di poco più di 18mila abitanti, situato nel land della Baviera. Questo il commento di Giovanni Setaro: “Quando a gennaio salii a Karlsfeld durante le elezioni comunali per la consegna della cittadinanza onoraria al primo cittadino, lo stesso mi anticipò che se avesse vinto nuovamente le elezioni, avrebbe voluto intitolare una nuova piazza alla Città di Muro Lucano. Qualche giorno fa ho ricevuto la notizia ufficiale da parte del Sindaco che mi ha comunicato la volontà del Consiglio Comunale di dare il nome di “Muro Lucano Platz” alla nuova e centrale piazza che sorgerà nelle vicinanze della Casa Comunale. La volontà del Sindaco Kolbe è quella di inaugurarla entro l’anno prossimo per festeggiare i 10 anni di gemellaggio. Sono emozionato! deve essere motivo di grande orgoglio per tutti noi e per i nostri Muresi che a Karlsfeld, si sono costruiti una nuova vita”.

Claudio Buono