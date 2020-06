I.I.S. “Einstein-De Lorenzo” di Potenza e Picerno. 10 neo diplomati firmeranno un contratto di lavoro con l’Omniawork

Mercoledì primo luglio, 10 studenti neo diplomati dell’I.I.S. “Einstein-De Lorenzo” di Potenza-Picerno, firmeranno un contratto di lavoro con l’azienda Omniawork di Potenza, a conclusione del ciclo formativo e autovalutativo realizzato grazie all’esperienza di PCTO (Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento). Il contratto sarà firmato presso la sede di Via Sicilia 9 dell’istituto, alla presenza del presidente della Regione Vito Bardi, del Dirigente scolastico Domenico Gravante, della Dirigente dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Claudia Datena, di Vito Panebianco, titolare dell’Azienda Omniawork. Presenti anche Domizio Paolone, responsabile dell’Area Transizioni Basilicata e Puglia di Anpal Servizi e Saverio Primavera, responsabile Asset della Camera di Commercio Basilicata.

ANPAL servizi è l’azienda che ha attivato le convenzioni necessarie con Omniawork e, attraverso il tutor Caterina Stabile, ha monitorato il progetto e organizzato le giornate di avvio e quelle finali. Impegnati al fianco degli studenti, Michele Grieco, referente dell’PCTO I.I.S “Einstein De Lorenzo” e Giovanni Decaria, responsabile della formazione Omniawork, i quali interverranno spiegando il valore delle esperienze di PCTO. Il contratto rappresenta la conclusione di un percorso iniziato grazie all’esperienza di Alternanza Scuola- Lavoro, attualmente denominata PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento). Esperienza che ha portato 89 studenti delle classi quinte, durante il difficile anno scolastico che si sta concludendo, a conoscere la realtà aziendale e il campo di attività di Omniawork, al fine di poter ben valutare il proprio interesse e la propria attitudine verso tale realtà professionale. Degli 89 studenti che hanno intrapreso il percorso formativo, in 20 sono stati selezionati per la fase finale della formazione, curata dall’Ing. Decaria, ovvero la valutazione in campo, avvenuta il sei giugno scorso e conclusasi con l’individuazione dei dieci studenti da inserire immediatamente nell’organico dell’azienda. Un sogno che si realizza, dunque, per i neo periti tecnici che trovano, a conclusione del percorso scolastico, un’occupazione coerente con gli studi affrontati.

I dieci studenti neo assunti rappresenteranno, infatti, risorse tecnico-operative per la costruzione e manutenzione di impianti elettrici di media e bassa tensione, normalmente gestiti dai distributori di energia elettrica Omniawork Srl è un’azienda qualificata di E-Distribuzione per l’esecuzione di lavori su impianti MT/BT e fibra ottica e operante in generale nel mercato delle infrastrutture elettriche, tecnologiche e di efficientamento energetico. La formazione e la selezione di giovani risorse rappresentano una scelta strategica importante per l’azienda, la quale mira a consolidare il proprio organico con figure professionali serie, competenti e che abbiano voglia di crescere professionalmente. Per tale ragione, ad una iniziale formazione d’aula segue la fase di addestramento in campo che pone gli studenti in situazione e consente di comprendere pienamente la reale disposizione verso le attività lavorative che si troveranno a svolgere. La successiva esperienza in cantiere chiude la prima fase formativa. Gli studenti affiancano le squadre operative aziendali in cantieri reali, per la valutazione operativa delle attività lavorative e delle relative tempistiche.