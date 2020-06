Potenza, al via le domande per il concorso dell’Arpab: sono 80 i posti disponibili. Ecco tutte le info

Al via la presentazione delle domande per l’avviso pubblico per 80 unità, professionalità tecniche e amministrative, da assumere per 18 mesi presso l’Arpab (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente). La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica presente o sul portale dell’Agenzia, nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso, o in alternativa nella home page del sito www.arpab.it. E’ possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione tramite due diverse modalità:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – Livello 2, le cui credenziali potranno richiedersi presso uno dei fornitori di tale servizio accreditati sul portale AGID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – Livello 2, le cui credenziali potranno richiedersi presso uno dei fornitori di tale servizio accreditati sul portale AGID (cliccare qui per info)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi) secondo le informazioni (Carta Nazionale dei Servizi) secondo le informazioni riportate qui;

Le istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione saranno indicate sul portale dell’Agenzia, nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro le ore 23:59:59 del quindicesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo al 23 giugno 2020.

Clicca qui per visualizzare e scaricare l’avviso pubblico con tutti i dettagli e requisiti di partecipazione.

Claudio Buono