La Lamborghini sceglie la Basilicata. A Matera il nuovo spot per presentare l’Adventor S

La campagna promozionale dalla Lamborghini Automobili parte da Matera. Il marchio automobilistico, uno dei simboli nel mondo del successo delle auto di lusso italiane, ha scelto la città dei Sassi per la presentazione della sua Lamborghini Aventador S di colore nero. La casa automobilistica del Toro ha scelto la città di Matera per raccontare quell’Italia che riparte dopo il lockdown. Evento in programma oggi. Un’iniziativa che si iscrive all’interno di un progetto più globale, che intende valorizzare e promuovere le bellezze naturalistiche della penisola italiana, nel periodo di ripartenza successivo alla emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

Quella della Lamborghini non è l’unica iniziativa che interesserà la città dei Sassi in questa nuova fase di ripartenza. Sono previste, infatti, altre importanti produzioni a livello nazionale, come la realizzazione di una puntata della trasmissione di genere documentario condotta da Gloria Guida intitolata “Le Ragazze”, in onda sulla terza rete Rai; e l’iniziativa messa a punto dall’Associazione Culturale Fotografia Paesaggistica Italiana, che vedrà impegnati, nei primi giorni del prossimo mese, 10 fotografi provenienti dalle Marche per immortalare le suggestive luci della città, dall’alba al tramonto, nel contest fotografico Notte tra i Sassi di Matera.

Insomma, la città dei Sassi non perde il suo fascino e continua ad essere – sottolineano da Palazzo di Città- “un importante modello di resilienza e di rinascita” anche in questa nuova fase di ripartenza a seguito del coronavirus.

Fonte: Matera Life