In Basilicata è sempre ‘contagi zero’. Negativi circa 400 test

25.6.2020, ore 11:40 – Riguardo l’emergenza sanitaria coronavirus in Basilicata, nella giornata di ieri sono stati processati 374 tamponi, tutti risultati negativi. Non ci sono altri guariti, pertanto, i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 5 come ieri. Agli attuali positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 366 guariti; 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 3 pazienti, uno residente a Torino e due in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata; 1 paziente, conteggiato in Veneto perché lì diagnosticato e dichiarato guarito in seguito a doppio tampone negativo, risultato positivo al tampone di rientro e attualmente in isolamento in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 38.261 tamponi, di cui 37.842 risultati negativi. Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverata una sola persona che si trova nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. I lucani in isolamento domiciliare sono 4.

Claudio Buono