Filmato il gatto selvatico in Basilicata. Un video testimonia la sua presenza in regione

È stato pubblicato recentemente un estratto video che testimonia la presenza del gatto selvatico in Basilicata. Il video deriva da un lavoro autoprodotto di fototrappolaggio eseguito dai ricercatori di “Fuorisentiero” in collaborazione con il Ricercatore Donato Franculli. Le riprese sono state effettuate nel periodo 2019/2020 in tre areali della regione, precisamente nell’Alto Bradano, nell’Areale del Vulture e in una piccola porzione del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano.

Il gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris) è una specie molto elusiva che dimora nelle aree naturali Europee. È una delle specie più studiata e monitorata in Italia, in quanto la popolazione è molto frammentata e risulta difficile stimare un numero reale di individui. In Basilicata, dagli ultimi censimenti e monitoraggi eseguiti nei Siti Protetti, la popolazione risulta sottostimata e poco approfondita l’etologia e la distribuzione della specie. Rientra tra le specie protette dalla Direttiva Habitat ed è stato eletto animale dell’anno 2020 dalla rivista Pro Natura.

Il video di circa 10 minuti è visibile sul canale Youtube “Fuorisentiero”. Lo proponiamo di seguito.