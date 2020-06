E’ stato rintracciato e ritrovato in Emilia Romagna, nel Parmense, il giovane di Brienza, il 29enne Luigi Cucciolillo di cui non si avevano notizie da lunedì 15 giugno. L’auto del giovane è stata ritrovata nei pressi di un’area adibita a parcheggio, da dove partono alcuni percorsi per escursioni. Il giovane sta bene e a quanto pare è in gruppo, e a breve potrebbe avere contatti con la famiglia. Lo si apprende dal sito d’informazione Ondanews.it.

(foto generica tratta dal web)

redazione