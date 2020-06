Maratea, cade mentre tenta di raggiungere la “Spiaggia del Nastro”. Intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, con il distaccamento di Lauria in data odierna alle ore 15.20 circa, sono intervenuti a Maratea sulla scogliera denominata Spiaggia del Nastro per soccorso a persona. Una coppia, si é avventurata verso la “spiaggia del nastro” (denominata così perché collegata con la costiera attraverso un piccolo sentiero che con l’alta marea scompare), la donna scivolando ha battuto violentemente il ginocchio provocandosi una forte contusione.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, non potendo intervenire via mare, con non poche difficoltà, dovute anche alla pioggia presente in zona, ha raggiunto la coppia e dopo aver stabilizzato la donna con steccobende, con l’ausilio della barella Toboga é stata trasportata a riva ed affidata alla al personale sanitario presente sul posto.

I vigili del fuoco, sono intervenuti con una autopompa ed un fuori strada con cinque unità.

Intervento terminato alle ore 17.30 circa. Sul posto presente la Polizia locale.