Da sei giorni nessuna notizia di Luigi, un 29enne di Brienza

Da ormai sei giorni non si hanno notizie di un giovane di Brienza, Luigi Cucciolillo di 29 anni. Il giovane è stato visto l’ultima volta a Brienza lunedì mattina, 15 giugno, quando con la sua auto, una Fiat Punto, è partito alla volta di Verghereto, comune in provincia di Cesena. L’ultimo avvistamento a Brienza con Fiat Punto colore celeste chiaro, con targa DT557GE. Il giovane aveva detto di essere probabilmente diretto a Verghereto, in Emilia Romagna, per effettuare un percorso di trekking. Non si sa se ci sia mai arrivato, ma se qualcuno lo avesse visto, per favore contattate il numero indicato. Proponiamo anche su questo blog la notizia della scomparsa dopo le notizie con foto apparse su Facebook e le tante richieste di aiuto.

