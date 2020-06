In 700 per 4 posti a tempo indeterminato al Comune di Vietri di Potenza. Partecipazione da record nel centro del Melandro

Arrivano da diverse regioni italiane, in particolare da Centro e Sud Italia, per il tanto ambito, e di questi tempi quasi irraggiungibile, sogno del ‘posto fisso’. In questo caso, al Comune di Vietri di Potenza. L’Ente, infatti, con determina del 28 gennaio scorso, ha approvato il bando per il concorso pubblico, per esami, circa l’assunzione di quattro dipendenti a tempo indeterminato da inquadrare nella categoria giuridica “C”, profilo professionale “Istruttore amministrativo”, da inserire nell’Area Tecnica, Amministrativa e Contabile del Comune. Insomma, un dipendente comunale. E a chi, oggi, non farebbe comodo un posto come questo? Una partecipazione da record per questo concorso. 710 le domande pervenute al Comune vietrese entro le ore 12,00 del 12 marzo 2020, vale a dire il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (11.2.2020). Di queste domande, 693 sono state accolte, il resto sono state respinte. I motivi dell’esclusione vanno dalla mancata allegazione alla domanda del documento d’identità, mancata sottoscrizione digitale e invii fuori termine, quindi oltre la data di scadenza del bando, e in alcuni casi diplomi conseguiti all’estero allegati senza alcun provvedimento di riconoscimento. Tutte cause di esclusioni non sanabili ai sensi del concorso. In tanti anche da Vietri di Potenza hanno risposto, buona parte dei candidati provengono dalla Basilicata, ma non mancano tante persone, giovani e meno giovani, che hanno fatto domanda da città come Lecce, Catanzaro, Fermo e Roma, e da regioni come Campania, Puglia, Calabria, Molise e Lazio. Diversi sono anche i candidati di origini straniere, come alcuni aspiranti della Romania. Il concorso ha avuto uno stop a causa dell’emergenza sanitaria che, com’è noto, ha causato il divieto di ogni iniziativa simile. Pertanto, il funzionario responsabile dell’Area Tecnica del Comune ha proceduto all’esame delle stesse domande e della documentazione allegata ai soli fini dell’ammissibilità dei concorrenti. Il Comune, nella stessa determina degli ammessi ed esclusi, ricorda che che “si provvederà a comunicare la data, l’ora e la sede di svolgimento delle prove esclusivamente mediante avviso sul sito istituzionale dell’ente, www.comune.vietridipotenza.pz.it”, e che i candidati “alle prove d’esame devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità”, a pena di esclusione. Visto l’alto numero di richieste, superiore a 300, il bando prevede “l’effettuazione di una prova pre-selettiva tramite domande a quiz con risposta da scegliere tra almeno tre, proposte sulle materie d’esame”. Per quanto riguarda le prove successive, saranno tre: una scritta, una pratico-attitudinale e una orale, e riguarderanno nozioni di diritto amministrativo, i compiti del Comune per i servizi di competenza statale, norme in materia di procedimento amministrativo, legislazione in materia di dati personali e nozioni inerenti il Codice dei Contratti Pubblici. Si tratta del secondo concorso pubblico in pochi anni bandito dal Comune: esattamente un anno fa prendevano servizio in paese tre vigili urbani, assunti dal Comune a seguito di un concorso pubblico a cui presentarono la domanda 319 persone. Si trattava di assunzioni a tempo indeterminato part-time.

Per visualizzare il documento riguardante l’ammissione e l’esclusione dei candidati al concorso pubblico, basterà CLICCARE QUI.

Claudio Buono