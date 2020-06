Basilicata, la Regione vara un avviso pubblico per contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive

L’assessore regionale Cupparo: “misure di sostegno per gli operatori dello sport”

Un avviso pubblico per “misure di sostegno a favore di operatori del settore dello sport”, che prevede un contributo a fondo perduto per gli stessi operatori di attività e pratiche sportive, è stato predisposto dagli uffici del Dipartimento Politiche di Sviluppo per l’approvazione nella prossima riunione della Giunta regionale. Ne dà notizia l’assessore Francesco Cupparo riferendo che le risorse complessivamente stanziate sono pari a 1 milione di euro. Il contributo sarà concesso nella forma di fondo perduto forfettario per l’anno 2020 – spiega la nota dell’assessore – parametrato nel modo seguente: 1000 euro per associazione e società sportiva dilettantistica affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali Olimpiche e Paraolimpiche; 500 euro per associazione e società sportiva dilettantistica affiliata alle Discipline Sportive Associate: 500 euro per associazione e società sportiva dilettantistica affiliata agli Enti di Promozione Sportiva.

Tra i requisiti richiesti, oltre all’attività svolta in regione, l’iscrizione al Registro Coni-Cip alla data del 31 dicembre 2019. “Si tratta – commenta l’assessore Cupparo – di un primo provvedimento che testimonia, lo diciamo in primo luogo ai consiglieri Braia e Polese, l’attenzione della Giunta per il mondo dello sport, giovani, tecnici e dirigenti di associazioni, famiglie che hanno dovuto interrompere ogni attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Altre azioni saranno messe in campo in attuazione del Piano regionale dello sport che necessita di ulteriori interventi per aggiornare la situazione”.