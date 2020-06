Nel Potentino. Ruba gasolio in un’azienda agricola: scoperto in flagranza ed arrestato ex dipendente

E’ stato scoperto mentre rubava gasolio all’interno dell’azienda agricola dove aveva lavorato. Per questo motivo un uomo, settantenne, è stato arrestato a Genzano di Lucania dai Carabinieri. I Carabinieri sono intervenuti in un’azienda agricola, riuscendo a trarre in arresto in flagranza l’uomo grazie alla segnalazione del personale dell’Istituto di Vigilanza Security Department. Il personale dell’Istituto è intervenuto nell’azienda a seguito di alcuni segnali di allarme generati dalla zona “deposito mezzi”. Una volta notato l’uomo all’interno, sono stati allertati i Carabinieri, che con i militari del Nucleo Radiomobile di Venosa e della stazione di Genzano di Lucania, e con l’aiuto di una guardia giurata, sono riusciti a bloccare l’uomo. Durante la perquisizione nell’autovettura, sono stati scoperti ben 130 litri di gasolio in diverse taniche. In auto rinvenuta anche una copia delle chiavi dell’azienda agricola che si era tenuto dopo aver cessato il rapporto di lavoro. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Potenza, l’uomo è stato arrestato e si trova in regime di domiciliari.