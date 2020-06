Decreto Rilancio, al via le domande all’Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto

Dal 15 giugno è possibile richiedere il contributo a fondo perduto, che sarà pagato direttamente sul conto corrente del contribuente. La misura è inserita nel Decreto Rilancio ed è destinata a imprese e partite iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19. L’agenzia delle Entrate dà quindi il via alla corsa per le domande al fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2mila euro per le società.

Per avere maggiori informazioni e fare la richiesta, basta cliccare qui ed essere re-indirizzati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

redazione