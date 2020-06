Basilicata, undicesimo giorno a ‘contagi zero’. E ci sono altri tre guariti

In Basilicata oggi si registra l’undicesimo giorno consecutivo a contagi zero. E’ questo il dato che esce fuori dall’ultimo aggiornamento regionale relativamente all’epidemia legata al coronavirus. Nella giornata di ieri sono stati analizzati 265 tamponi, tutti risultati negativi. E nelle ultime 24 ore sono guarite altre tre persone. Al momento le persone affette dal virus in Basilicata sono 12. Vuoti da ricoveri da Covid-19 anche i due ospedali di Potenza e Matera, il San Carlo e il Madonna delle Grazie. Il totale dei tamponi processati in regione dall’inizio dell’epidemia è pari a 32.147. La Regione, tramite l’assessore Rocco Leone, ne ha chiesti 300mila al commissario per l’emergenza Arcuri per fronteggiare il periodo estivo.

Ai 13 attuali positivi (in isolamento domiciliare) vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda). Il totale dei guariti è di 358.

Il prossimo aggiornamento domani, 8 giugno, alle ore 12,00.

Claudio Buono