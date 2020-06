Basilicata, emergenza sanitaria: richiesta di 300mila tamponi, piattaforma web per i rientri e nessun ricovero negli ospedali per Covid-19

Nessun paziente ricoverato in ospedale per Covid-19, attuali infetti dal virus 16, richiesta di 300 mila tamponi e una piattaforma telematica per segnalare il rientro in Basilicata. Sono queste le ultime notizie in regione riguardo l’emergenza sanitaria da coronavirus. A partire dallo “svuotamento” degli ospedali dai ricoveri legati al virus. Da ieri, zero pazienti ricoverati per Covid-19. Gli ultimi dimessi perchè guariti ed in isolamento domiciliare. Ieri la notizia di 389 test effettuati, tutti negativi. E la notizia tanto attesa: “nelle strutture sanitarie lucane non ci sono al momento pazienti ricoverati”. Così, i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 16. Nella giornata di ieri si è saputo di due nuovi guarigioni.

DECESSI, GUARITI E ISOLAMENTO DOMICILIARE – I decessi in regione sono 27: 9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda. Il totale dei guariti, in attesa dell’aggiornamento quotidiano che arriverà prima dell’ora di pranzo, è di 354. Inoltre, 2 pazienti lucani diagnosticati in altre regioni si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata insieme ad altre 4 persone (uno residente a Torino e tre in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata). I lucani in isolamento domiciliare sono attualmente 16.

TAMPONI EFFETTUATI E LA RICHIESTA AL COMMISSARIO ARCURI – In regione dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 31.485 tamponi, di cui 31.068 sono risultati negativi. A proposito dei tamponi, l’assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Rocco Leone, attraverso la task force, ha richiesto 300 mila tamponi al commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, al fine di fronteggiare adeguatamente il prossimo futuro con la stagione estiva oramai alle porte e la ripresa della mobilità interregionale e di tutte le attività economiche. “Così – ha detto Leone – andremo a salvaguardare i cittadini lucani e il personale sanitario, i lavoratori e gli imprenditori, ma anche i turisti che sceglieranno la Basilicata per le prossime vacanze estive”.

LA PIATTAFORMA PER SEGNALARE IL RIENTRO – Considerate le numerose telefonate che stanno giungendo al numero verde dedicato per le auto segnalazioni, la task force coronavirus ha istituito una piattaforma, raggiungibile attraverso il portale istituzionale della Regione Basilicata su www.basilicatanet.it, cliccando sul banner verde laterale “Coronavirus”, o direttamente accedendo alla piattaforma cliccando qui , a cui i cittadini potranno fare riferimento per registrare la propria presenza in Basilicata.

