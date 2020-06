“Amore lucano”, una scommessa di sapori e saperi

“Amore Lucano” è un progetto che identifica, raccoglie e diffonde tutte le eccellenze enogastronomiche, artistiche e culturali di una terra magica che è la Basilicata. Ispirato da un legame sentimentale indiscusso per la nostra Terra, in un momento storico particolarmente avverso, Amore Lucano vuole essere simbolo di ripresa, faro di speranza, stimolo di fiducia per una Lucania che non può e non deve arrendersi. Ideatore e pioniere del progetto è Carlo Quaranta, impresario di Grottole, che restìo al black-out impostogli dalle restrizioni per Covid-19, non si è fermato e si è affidato alla purezza delle genuinità lucane, riscoprendone i sapori e tracciandone i saperi, fino a stabilire la necessità di trasportare in Europa e nel mondo quel pezzo di Basilicata tanto ricercata.

Identificato, attraverso l’aiuto di esperti gastronomici, un paniere di prodotti unici e genuini nella loro più elevata e perfetta interpretazione, nonché contenenti le tipicità e il gusto dei più reconditi territori lucani, è stata da principio lanciata la promozione su pagina social e successivamente la vendita tramite e-commerce. La risposta è stata pronta e soddisfacente sia sul mercato nazionale che su quello internazionale. Un piccolo tassello positivo a un’idea innovativa che spazia tra gli ambiti del terzo settore e che si pone come obiettivo unico il rilancio della Basilicata a 360°. Il progetto è stato posto all’attenzione degli enti deputati alla promozione del territorio che ne hanno riconosciuto l’unicità e la serietà del potenziale, ponendo le basi per un discorso più ampio che verrà ribaltato su realtà, eventi e fiere di prestigio, garantendo un risultato che stimolerà la regione sotto l’aspetto sociale, culturale, turistico, economico e occupazionale.

“Amore Lucano – commenta Carlo Quaranta – è una scommessa di sapori e saperi in periodi in cui è difficile fidarsi e proporsi, è un rischio per cui vale la pena spendersi, è l’esempio di chi non si arrende a una terra ricca di risorse ma difficile da vivere. Amore Lucano sarà l’espressione tangibile dello stato d’animo di chi la Basilicata la vive, la scopre quotidianamente, la assapora nelle sue bellezze e nei suoi sapori. Sarà l’orgoglio di chi sogna in grande ma lascia il cuore arroccato in questa meravigliosa regione, dove sa di potersi sempre ritrovare perché è qui che ha le radici più profonde. Sarà una sfida contro ogni pregiudizio, che porterà la Lucania e i lucani all’altezza delle potenzialità.”

Rosaria Scarimola