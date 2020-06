Potenza, il sindaco Guarente non usa mezzi termini per chi sporca la città: “Animali, non siete degni di vivere qui”

“Visto lo schifo che combinano di notte alcuni animali (è l’unico modo per definire certi imbecilli incivili), domani (oggi, ndr) saranno emanate due ordinanze per disciplinare meglio parchi e centro storico, con tanto di sanzioni salatissime per chi trasgredirà! Vergognatevi, non siete degni di vivere in questa città!” . E’ il duro intervento di Mario Guarente, sindaco di Potenza, che ha commentato lo schifo -proprio così- lasciato in città dagli incivili dopo la movida del sabato sera nel capoluogo di regione. In particolare, in via Pretoria e tutto il centro storico, bottiglie di vetro, carte, cocci e tutto ciò che riguarda bevande e cibo, abbandonato a terra. Quasi una “discarica” quella rinvenuta la mattina successiva. Un comportamento da irresponsabili che danneggia l’intera città. Anche il TgR Basilicata ha documentato la vergogna, ad opera degli incivili. Si è arrabbiato e non di poco Guarente, che ha definito “animali” gli incivili che non rispettano i luoghi e sporcano la città. Già oggi potrebbe firmare un’ordinanza che prevede multe salate per i trasgressori.

Claudio Buono