Oltre 11 milioni di visualizzazioni per la videoclip indiana “Tenu Vekhi Jaavan” girata a Potenza, Sant’Angelo Le Fratte, Maratea e Lagonegro

Un successo straordinario per la videoclip indiana “Tenu Vekhi Jaavan”, cantata con le splendide voci di Shahid Mallya e Asees Kaur, entrambi indiani. La videoclip è stata girata interamente in Basilicata, a Potenza, Maratea, Sant’Angelo Le Fratte e Lagonegro. Lo scorso marzo è stata pubblicata sulle principali piattaforme musicali sul web. E in due mesi, su YouTube, ha totalizzato oltre 11 milioni di visualizzazioni. Un successo straordinario che “pubblicizza” e fa conoscere anche le bellezze lucane. mentre nel video è stato abbellito Himansh Kohli e Shivani Jadhav.

Il video è stato prodotto da Officina Rambaldi Srl – Sirio Studios Srl Sirio Studios Team. Hanno lavorato anche Angelo Viggiano (Executive Producer)e Franco Campagna (Location Manager). E’ Locations. La produzione ha ringraziato per la realizzazione del video: Giuseppe Paterno (presidente I.T.S. – Forcopim), Arturo Agostino (Officina Rambaldi Srl Administrator), Gianluca Ignomirelli (Director Of Sirio Studios Srl), Nicola Timpone (Lucana Film Commission), Mario Guarente (sindaco di Potenza), Michele Laurino (sindaco di Sant’Angelo Le Fratte), Domenico De Vita (“Le Cantine” ristorante di Sant’Angelo), Modesto Lamattina (Sindaco di Caggiano), Franco Muscolino e Egidio Nicola Ponzo (Gal – La Cittadella del Sapere) e Francesco Giardiello. Di seguito la videoclip completa.

Claudio Buono