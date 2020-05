“La Basilicata turistica che vorrei”. Al via il contest artistico ideato dal Team Bpass

Un contest artistico per promuovere gli artisti e farsi conoscere. E rientrare in un ambizioso progetto di promozione turistica della Basilicata. E’ questo l’obiettivo del concorso “La Basilicata turistica che vorrei”, ideato dal Team Bpass, composto da alcune mamme e donne dei paesi del Melandro. Un contest artistico rivolto a tutti gli artisti o gruppi di artisti, professionisti e non, provenienti dalla Basilicata. “Immagina come vorresti che la tua regione venisse rappresentata in ambito turistico e trasformala in arte”, è l’invito. Requisito indispensabile? Essere lucani. L’appello agli artisti: date sfogo ad una idea originale e autentica di turismo della Basilicata. Sarà possibile realizzare, ad esempio, disegni. Le idee possono essere inviate via mail a: teambpass@outlook.com. Indicando nome, cognome, età e paese di provenienza, oltre al titolo dell’opera. Le opere saranno presentate alla giuria con un codice e titolo e le firme saranno oscurate al momento della scelta per non influenzare la giuria.

Per info e domande, il Team Bpass rimane a disposizione anche tramite la Pagina Facebook (cliccando qui). Il termine per la presentazione delle opere è fissato al 30 giugno.

Claudio Buono