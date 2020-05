Potenza, si fingeva parente e truffava anziani. Arrestato un 38enne napoletano dalla Polizia

Personale della Polizia di Stato di Potenza, a seguito di attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica potentina, ha arrestato un trentottenne pregiudicato napoletano. L’uomo si è reso responsabile di due episodi di truffe ed una estorsione in danno di persone anziane residenti in questo capoluogo. Infatti, fingendosi telefonicamente un parente delle ignare vittime è riuscito a farsi consegnare — talora con l’inganno e quando questo non bastava, con la forza – somme di denaro per un importo complessivo di 8.400 euro.Fondamentale per le indagini, condotte da personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, è stata la collaborazione proprio delle persone truffate e talora estorte, le quali hanno fornito agli investigatori una prima descrizione dell’autore che è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli.

