La Basilicata tra le regioni italiane che hanno monitorato con più accuratezza il Covid-19

“Il Corriere della sera inserisce la nostra regione tra quelle che hanno effettuato più controlli. Un buon risultato che ci spinge a fare ancora meglio”. E’ il commento di Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, a seguito di un articolo pubblicato dal Corriere, che a seguito di una analisi, inserisce la Basilicata tra le Regioni che stanno “monitorando con con più accuratezza il coronavirus tra gli abitanti”.

“Insieme con il Veneto, preso a modello a livello internazionale, troviamo a sorpresa, Umbria, Basilicata, Friuli: sono tra le Regioni che stanno monitorando con più accuratezza il coronavirus tra i propri abitanti. Certo, l’incidenza del Covid 19 è infinitamente diversa rispetto alla Lombardia, dunque la macchina della sorveglianza è meno oberata. Ma le situazioni sono molteplici: Valle d’Aosta e provincia di Trento, in proporzione ai cittadini, fanno quasi tre volte più tamponi rispetto all’Emilia-Romagna. Al contrario Lombardia, Liguria e Piemonte continuano ad avere un livello di ricerca ( testing ) piuttosto basso: in rapporto al numero di abitanti, le tre Regioni fanno tamponi appena sopra alla media nazionale, ma scoprono il triplo dei malati. Quanti sarebbero, allora, se riuscissero a cercarli su una fascia più ampia di popolazione?”, scrive il Corriere della Sera.

Ancora, “incrociando i dati, le Regioni vengono collocate in quadranti: il primo è quello delle più virtuose, con numero di tamponi sopra la media italiana e numero di nuovi malati ben sotto la media. Tradotto: quelle Regioni cercano tanto il virus e lo trovano poco, dunque la bassa circolazione del Covid 19 è in qualche modo garantita da una vasta lente di ricerca. Umbria e Basilicata, ad esempio, nel periodo di riferimento hanno fatto 2.700-2.800 tamponi e hanno trovato solo 8 «positivi» (sempre su 100 mila abitanti). Nel secondo quadrante si posizionano invece le Regioni con tamponi sotto la media ma anche «positivi» sotto la media: trovano pochi malati, ma li cercano anche poco. Dunque, può restare il dubbio che circoli più virus di quello che viene intercettato”, scrive il Corriere.

In attesa del nuovo aggiornamento che dovrebbe arrivare nella tarda mattinata, ricordiamo che gli attuali positivi in Basilicata sono 34, di cui 13 ricoverati negli ospedali di Potenza e Matera. Nessuno in terapia intensiva.

redazione