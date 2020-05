Come evitare che gli occhiali si appannino indossando la mascherina? 3 trucchi da provare

Chi porta gli occhiali, lo sa bene: la convivenza tra occhiali da vista e mascherina non è sempre così semplice. Il respiro “intrappolato” dal dispositivo di protezione può facilmente appannare le lenti, creando non poco imbarazzo. Come combattere questo piccolo inconveniente? HuffPost ha raccolto tre trucchi da tenere a mente. Ma prima di scoprire i metodi, è bene capire cosa accade: l’appannamento si verifica perché l’acqua contenuta nel respiro sotto forma di vapore incontra una superficie fredda (le lenti) e si condensa formando minuscole goccioline che creano l’appannamento. Le goccioline si formano grazie alla tensione superficiale intrinseca dell’acqua.

1. Lava le lenti con acqua e sapone – Secondo uno studio del 2011, pubblicato sulla rivista medica Annals of The Royal College of Surgeons of England , i medici con occhiali da vista e mascherina riuscivano a risolvere il problema dell’appannamento usando un semplice metodo. “Immediatamente prima di indossare la mascherina, si possono lavare le lenti con acqua saponata. Poi bisogna lasciarle asciugare oppure strofinarle con un panno morbido prima di rimetterle. In questo modo gli occhiali non si appanneranno una volta indossata la mascherina”, si legge nella ricerca. Il motivo di questa “magia”? Il sapone ha l’effetto di ridurre la tensione dell’acqua e di impedire la formazione di goccioline (e quindi l’appannamento) facendo invece disperdere l’umidità uniformemente. L’effetto non dura tutto il giorno, ma può essere efficace per qualche ora. In commercio esistono anche degli spray anti-appannamento da spruzzare sulle lenti, ma il sapone è di certo una soluzione più economica e accessibile.

2. Ripiega la parte superiore della mascherina all’interno – Questa è una soluzione suggerita dal Tokyo Metropolitan Police Department , che non si applica però alle mascherine con inserto metallico sul naso. Per tutte le altre, si può provare a piegare la zona superiore verso l’interno: in questo modo il respiro avrà uno spazio più ridotto per uscire e non appannerà gli occhiali. Il contro di questo metodo è che, a causa della piega, la dimensione della mascherina si riduce alterando la sicurezza del dispositivo stesso.

3. Inserisci un fazzoletto piegato nella mascherina – Un altro trucco anti-appannamento consiste nel piegare un fazzoletto fino a farlo diventare un sottile rettangolo e inserirlo all’interno della mascherina in corrispondenza del naso. Il fazzoletto aiuta ad assorbire l’umidità del respiro, impedendo che si formi condensa. I trucchi sono da sperimentare, ma bisogna sempre tenere a mente che le mascherine devono coprire naso e bocca e che, come ricorda l’Oms, sono efficaci se usate in combinazione ad un lavaggio frequente e accurato delle mani.

Fonte: www.huffingtonpost.it