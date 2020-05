Potenza, guarisce dal virus a 78 anni e viene dimessa dall’ospedale il giorno del suo compleanno. Ed è grande festa per Annina

Dimessa dall’ospedale “San Carlo” di Potenza dopo la guarigione dal Covid-19 nel giorno del suo compleanno. Protagonista è la signora Annina, di Avigliano, che ieri ha compiuto 78 anni ed ha potuto festeggiare a casa. Ad attenderla dall’uscita del reparto di pneumologia c’erano alcuni familiari con mazzi di fiori. Emozionata dopo aver aperto la porta, la signora Annina si è emozionata, e finalmente è uscita dal nosocomio potentino dopo 40 giorni di decenza. Ha sconfitto il Covid-19 e rinasce di nuovo, racconta la figlia su Facebook, che ringrazia tutti sanitari per le cure, assistenza e professionalità. La signora Annina si è contagiata dopo aver avuto contatti con il figlio, anche lui guarito e dimesso qualche giorno fa dall’ospedale. Al rientro ad Avigliano tutti ad attenderla. In casa, tutto addobbato a festa con tanto di torta. E l’emozione non è mancata. Di seguito il video dell’uscita dal reparto di pneumologia a Potenza.

Claudio Buono