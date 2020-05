Positivo al Covid-19 dopo il doppio tampone negativo. Succede ad un uomo di Polla, a pochi passi dalla Basilicata

Prima il contagio, poi le cure e l’isolamento con la guarigione a seguito dell’esito negativo del doppio tampone fatto tre settimane fa. E oggi nuovamente la positività al Covid-19. E’ quanto accaduto ad un uomo di Polla, centro del Vallo di Diano ai confini con la terra lucana. A raccontarlo è il portale d’informazione Ondanews.it. L’uomo, secondo quanto si è appreso, ha fatto l’ultimo tampone lo scorso 5 maggio, negativo. Non si conoscono ancora i motivi della positività al virus. Doveva donare il plasma per le terapie per i contagiati, e per questo motivo è stato sottoposto per sicurezza a nuovo tampone. Qui l’amara sorpresa. L’uomo al momento si trova in isolamento fiduciario, mentre tutte le persone venute a contatto con lui sono state già individuate e poste in isolamento.

redazione