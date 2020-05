🔴 In serata un nuovo contagio in Basilicata. Ma anche diversi guariti in tre paesi

20 maggio 2020, ore 22:15 – Nuovo caso di contagio da Covid-19 in Basilicata. Dopo l’annuncio ad ora di pranzo dei zero tamponi positivi sui circa 700 analizzati ieri in regione, pochi minuti fa si è saputo di un nuovo caso di contagio a Valsinni. Si tratta di una persona rientrata da un’altra regione in Basilicata. A darne notizia il sindaco, Gaetano Celano.

Buone notizie arrivano invece da altri paesi lucani, del materano, Bernalda e Grassano. Nel primo sono guarite due persone, nel secondo una famiglia. Guarigioni anche a Policoro.

Quasi certamente il nuovo contagio di questa sera verrĂ riportato domani o nei prossimi giorni negli aggiornamenti della Task Force della Regione Basilicata.

Redazione