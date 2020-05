“L’Ora Lucana: io “sento” lucano”. Oggi su Instagram appuntamento in video con la foodstory teller Nadia Toppino

“L’ora lucana” è questo il nome di una serie di dirette Instagram condotte da Nadia Toppino, foodstory teller , giornalista di cibo milanese adottata virtualmente dalla Basilicata. A dividere lo schermo con lei aziende lucane che hanno aderito all’iniziativa. Nadia conosce la Basilicata molto bene. Ne ha apprezzato gusti, sapori e persone durante il suo viaggio “Basilicata Coast2coast4food”. Affascinata da tutto quanto gira intorno ai nostri prodotti tipici, dal sentire di gusto al sentire emotivo, lei stessa ama dire che la Basilicata ha un prodotto a marchio per abitante… Simpatica osservazione che portiamo con noi per presentare un progetto, nato da un piacevole confronto sull’incondizionato amore per la nostra terra che avrà più ampio raggio quale: Io “sento” lucano! Una ora al giorno per tre giorni a partire da oggi, 19 maggio, dalle 15 alle 16, su Instagram con storiedicibo_nadiatoppino. Fattorie Donna Giulia, La Pietrapertosana sottoli e confetture, Panificio Picernese Ciarly, Salumi Emmedue, Cochlea – lumache, Pastificio Caterina racconteranno delle loro realtà, di come occorre rendere elastici e flessibili modelli di business, a volte da reinventare, spesso da mettere in rete perché traccino solchi sul futuro forieri di risultati positivi. Il progetto è aperto a chiunque fosse interessato a partecipare. Basterà contattare Nadia sui social Instagram o Facebook Storie di cibo di Nadia Toppino. Il Made in Basilicata resta pur sempre motivo di vanto, ma prima di ogni cosa sinonimo di qualità e servizio indiscussi. A tutti…buon ascolto!

Chiara Vigna