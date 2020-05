Il Coordinamento Borghi Eccellenti Lucani: “In Basilicata creare isole pedonale e spazi gratuiti per le attività per salotti di comunità”

Oggi 18 maggio, bar e ristoranti potranno riaprire, a condizione che rispettino le condizioni di sicurezza previste dal Decreto emergenziale. Tra gli obiettivi per favorire l’adeguamento delle distanze tra i tavoli, il Governo ha inserito nel c.d. “Decreto Rilancio” la sospensione del pagamento della tassa per il suolo pubblico (Tosap). Le Amministrazioni Comunali della rete di cooperazione turistica BEL (Borghi Eccellenti Lucani), colgono in pieno l’input del Governo e rilanciano e potenziano la misura. In molti Borghi, lì dove sarà possibile rispettando sicurezza e viabilità si creeranno isole pedonali diffuse e/o spazi riservati concedendo gratuitamente il suolo pubblico ai bar e ai ristoranti che ne faranno richiesta. Per un’estate che, stando alle normative del momento, sarà priva di feste, concerti e di qualsiasi attività di animazione di gruppo, le strade e le piazze dei nostri Borghi si trasformeranno in comodi e sicuri “salotti di comunità”. I residenti e i turisti potranno godere del fascino e del calore che solo i nostri centri storici e le nostre comunità sanno regalare. I piccoli numeri e gli ampi spazi, saranno il valore aggiunto dei nostri borghi che oggi oltre alla buona cucina, all’arte, alla cultura, alle tradizioni, alla storia, alla natura e all’avventura, potranno garantire una “vacanza sicura”.

