Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza, rafforzamento dei presidi ospedalieri. Pronte nuove assunzioni

con Delibera n. 2020/00488 del 08/05/2020 ha indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa della U.O.Cdi Direzione Medica del Presidio Ospedaliero “San Pio da Pietralcina” – Villa D’Agri, attualmente vacante a seguito delle dimissioni con diritto di pensionamento del titolare del posto;

con Delibera 2020/00489 del 14/05/2020 ha approvato n. 5 Avvisi Pubblici, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato di Dirigenti Medici della Disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, da assegnare ad ognuno dei Presidi Ospedalieri compreso l’AOR

con Delibera n. 2020/00498 del 15.05.2020 ha indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico della Disciplina di Ginecologia e Ostetricia, da assegnare al Presidio Ospedaliero di Melfi;

E’ in itinere l’esecuzione della delibera n. 2020/00222 del 21.02.2020 avente ad oggetto il conferimento di incarico per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di Direttore della Struttura Complessa di Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Melfi – in sostituzione del titolare in aspettativa e per tutta la durata dell’assenza stessa.