Potenza, guarisce dal Covid-19 e ringrazia all’uscita del San Carlo. “Sono emozionato, grande umanità e professionalità”

“Vi devo ringraziare per l’umanità e professionalità. Ci avete coccolati. Grazie di cuore. Sono emozionato”. Sono alcune parole di Antonio, uomo di Potenza, guarito dal Covid-19, che ha voluto esprimere alla sua uscita dal reparto di pneuomologia dell’ospedale “San Carlo” di Potenza dopo diverse settimane di ricovero. Parole d’amore per i sanitari e fino al personale che si occupa della pulizia. In questo periodo di emergenza sanitaria abbiamo letto in diversi casi, anche sul territorio lucano, commenti sui social ed articoli non proprio “felici” sulla sanità lucana. E’ giusto, però, dare atto agli “eroi” che in questi mesi hanno combattuto, nel vero senso della parola, in alcuni casi anche senza “armi” contro un nemico invisibile e killer. Ecco il video postato su Facebook.