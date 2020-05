Oggi il webinar del Transformalab dell’UniBas. Sul web confronto tra ospiti di rilievo delle istituzioni nazionali e locali

Il Covid-19 ci sta mostrando che la capacità di risposta di un sistema dipende dalla qualità dell’ecosistema che distingue un territorio nel quale un sistema opera. E’ necessario per il bene della nostra comunità, e quindi di tutti noi, costruire un nuovo modello basato sulla concertazione e sull’adozione di una cultura di gestione ed organizzazione orientata alla creazione del valore e all’impiego delle competenze. Mercoledì 13 maggio dalle 17:30 in diretta Facebook e Youtube il quarto webinar del Transformalab dell’Università degli studi della Basilicata aperto a figure di rilievo delle istituzioni nazionali e locali per facilitare un confronto sulle misure ed iniziative che le istituzioni stanno predisponendo per supportare il settore, sulle opportunità che si intravedono e si possono suggerire, ed infine considerazioni sulla visione strategica che dovrà guidare ogni azione e percorso di sviluppo.

