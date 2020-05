Nasce “Radio Ruoti”. La passione per la musica di un gruppo di amici porta alla realizzazione di una web radio

A Ruoti, piccolo borgo della Basilicata, un gruppo di amici accomunati dalla passione per la musica e l’intrattenimento ha pensato, nel particolare periodo di pandemia, di aprire una Web radio, “Radio Ruoti”, per alleggerire le giornate e riempirle di buona musica, creando aggregazione tra i giovani del paese. Il presidente Fernando De Carlo e Domenico Nardiello, anima della radio, già nel maggio 1981, iniziarono ad allietare le giornate dei ruotesi con Radio Dena, pionieri della radio libera di Basilicata, che rimase attiva per ben 10 anni. Nel direttivo anche Antonello Guglielmi, Rosario Maitilasso, Luca R. De Carlo, Antonio Mario De Carlo e Rocco Nardiello.

L’idea, inizialmente utopica, diventa ben presto realtà, grazie alla tenacia e all’impegno di tanti giovani del paese, che oggi, riempiono il palinsesto ideando e curando programmi originali e genuini, di vario genere, con una programmazione musicale che spazia dai grandi successi del passato a quelli più recenti, per accontentare un target molto vasto ed etergeneo. Questa radio è un’opportunità per tutti di crescere e imparare ed è importante, nei nostri piccoli paesi, che spesso vivono nell’isolamento, creare occasioni di confronto e condivisione.

“La radio è il teatro della mente”