Le mascherine a 20 centesimi arrivano da un’azienda lucana

Mentre monta la polemica dopo l’annuncio del Governo delle mascherine al costo di 50 centesimi (+ iva), la soluzione a tutti i problema sembra arrivare dalla Basilicata. Infatti, un’azienda di Pisticci, situato allo Scalo del paese, nel Materano, è pronta a produrne tante in modo da farle vendere al costo di 20 centesimi ad unità. A raccontarlo è “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Un’azienda del Sud capace di fornire non meno di 250 mila metri quadri di tessuto al giorno per la produzione di 3,5 milioni di mascherine chirurgiche. Con l’obiettivo di raddoppiare la produzione a 7 milioni al giorno. Di tutto ciò è stato informato lo staff del commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri.

Un laboratorio di Chieti ha dato il via libera all’azienda lucana, che si chiama “Or.ma”, per realizzare le mascherine. Che al dettaglio costerebbero sui 20 centesimi l’una. All’azienda, come raccontato dalla Gazzetta, costerebbe tra i 5 e 7 centesimi al giorno. E in tutto ciò c’è anche la collaborazione del Politecnico di Bari. Nell’azienda lucana lavorano 150 dipendenti, con un fatturato di 21 milioni nel 2019. L’azienda si occupa di garze per ospedali, salviettine e piccoli materiali per i rivestimenti delle auto e per ristoranti.

Dal Sud, dalla Basilicata, arriva una risposta concreta alle tante polemiche sulle mascherine “introvabili” a 50 centesimi.

Claudio Buono