Covid-19, in Basilicata un nuovo caso di contagio su 350 tamponi analizzati

11 maggio, ore 11:44 – Dopo i tre contagi di ieri, un altro contagio oggi. E’ questo l’ultimo aggiornamento in Basilicata relativamente all’emergenza da coronavirus. Nella giornata di ieri sono stati processati 350 tamponi, di cui 349 negativi ed uno positivo. Il tampone risultato positivo al Covid-19 arriva da Tricarico. Lo aveva annunciato già il sindaco ieri sera. Tricarico, ricordiamo, è una ex “zona rossa”. Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono stati effettuati e processati 18.266 tamponi. Nelle ultime 24 ore sono guarite altre due persone.

La situazione negli ospedali lucani. Al “San Carlo” di Potenza e “Madonna delle Grazie” di Matera ci sono 38 persone ricoverate nei reparti di malattia infettiva, 8 in pneuomologia e 1 paziente in terapia intensiva (a Matera).

Claudio Buono