“Ripuliamo il mondo dal coronavirus”. Da Satriano a Vietri e fino a Gorgoglione: domani iniziativa con i bambini protagonisti

“Mamma, ma se le bolle sono fatte di sapone possono pulire il mondo dal coronavirus?”. I bambini nella loro semplicità e con la loro capacità di sognare sempre, ci rendono la vita più leggera. Nasce così l’iniziativa “Ripuliamo il mondo dal coronavirus”. L’appuntamento è per domenica 10 maggio 2020 alle ore 18:00 ognuno dal proprio balcone o finestra condividendo foto e filmati nell’evento, per chi vorrà. Un momento di condivisione tra diversi Comuni e associazioni. Le speranze sono bolle di sapone, fragilissime, però contengono arcobaleni. L’iniziativa è stata promossa da alcune mamme del Melandro, che hanno trovato la pronta collaborazione di diversi Comuni del Potentino. Che hanno aderito e patrocinato l’iniziativa, acquistando i kit per le bolle da consegnare ai bambini. Hanno aderito i Comuni di: Satriano di Lucania, Tito, Savoia di Lucania,, Sasso di Castalda, Vietri di Potenza, Sant’Angelo Le Fratte, Corleto Perticara, Gorgoglione. Poi ancora la Protezione Civile di Satriano di Lucania, Protezione Civile di Sant’ Angelo, Pro Loco di Gorgoglione, Pro Loco “SalviAmo” e l’Anspi “Il richiamo di San Rocco” di Savoia di Lucania, Avis Sasso di Castalda e il Team BPASS.