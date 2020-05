Picerno 1799, “Raccontiamoci la storia”. Domani le iniziative in diretta su Facebook con ospite Franco Arminio

“Raccontiamoci la storia”. L’iniziativa dal carattere storico e rievocativo quest’anno a Picerno si terrà in diretta su Facebook e sarà ridimensionata, nel rispetto delle misure anti-contagio. Le iniziative, che si svolgeranno da domattina, 10 maggio alle ore 9:00, con la deposizione della corona ai caduti in Piazza Plebiscito, con il sindaco Giovanni Lettieri. Nel pomeriggio, in diretta Facebook sulla pagina Facebook “Torre Medievale Picerno”., il dialogo con il poeta, registra, scrittore e paesologo Franco Arminio. Un incontro dal tema “Per un nuovo umanesimo delle montagne”. Interverranno il sindaco Lettieri e l’assessore alla Cultura, Carmela Marino. Modererà Erika Markantonio.