9 maggio 2020, ore 2:00 – Si registra una nuova vittima con coronavirus in Basilicata. Non ce l’ha fatta un 80enne di Bernalda ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera. La notizia del decesso è arrivata poco dopo la mezzanotte. È la 27esima vittima in Basilicata dall’inizio dell’epidemia. La notizia è stata confermata anche dal sindaco di Bernalda.

-Claudio Buono-