Basilicata, ancora zero nuovi contagi su 656 tamponi processati

9 maggio, ore 11:30 – Ancora zero positivi in Basilicata. Segno che la regione sta uscendo dall’emergenza coronavirus. Infatti, dei 656 tamponi processati ieri, nessuno è risultato positivo, tutti negativi. In totale ad oggi in regione sono stati processati 17.433 tamponi.

Sono 46 i pazienti ricoverati nei due ospedali di Potenza e Matera, 38 nelle malattie infettive. 7 in pneumologia e 1 in terapia intensiva. Altre 6 le persone guarite, mentre è deceduto un paziente di Bernalda di 80 anni.

Claudio Buono