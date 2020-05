ASP: la squadra di calcio dell’Ordine degli ingegneri di Potenza dona 300 mascherine

La squadra di calcio a 7 dell’Ordine degli ingegneri di Potenza ha donato 300 mascherine FFP2 all’ASP. Questa mattina una delegazione composta dagli ingegneri Vito Carlucci, Francesco Abbate e Rocco Riviello, ha consegnato al direttore generale dell’Azienda, Lorenzo Bochicchio, e al direttore amministrativo, Giuseppe Spera, i dispositivi di sicurezza che saranno utilizzati dagli operatori che in prima linea sono impegnati nella lotta al Covid-19. Le mascherine sono state acquistate anche grazie al contributo della Fondazione e dei rappresentanti regionali e nazionali della categoria. La Direzione strategica dell’ASP esprime un sentito e sincero ringraziamento per la lodevole iniziativa e per l’impegno profuso dai professionisti potentini nell’attuale emergenza sanitaria.