Da 10 a 2. Sono negativi anche altri 4 test che erano risultati positivi nel Potentino

6 maggio, ore 9:26 – Anche altri quattro tamponi, di quattro cittadini di Anzi, nel Potentino, sono negativi e non positivi. Così come accaduto ai quattro cittadini di Tolve, lo stesso è capitato per Anzi. Ieri mattina la task force della Regione Basilicata ha fatto sapere di nuovi 10 positivi in regione: 1 a Matera, 1 ad Accettura, 4 a Tolve e 4 ad Anzi. Ed ecco il colpo di scena nella serata di ieri. Prima la rettifica su Tolve, con il primo cittadino Pasquale Pepe che, a seguito di una verifica e nuova processazione, aveva fatto sapere della negatività. Poi la notizia da Anzi. Anche i quattro tamponi delle persone di questo centro non sono positivi ma negativi.

Non è chiaro quale sia stato il problema. Da quanto trapelato, gli 8 tamponi dei cittadini di Tolve e Anzi, stati processati nel laboratorio di genetica dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera. Poi sono stati ripetuti e analizzati nel laboratorio dell’ospedale di Venosa. Qui sono risultati negativi. Resta la conferma solo per gli altri due positivi di Accettura e Matera. Ricapitolando, i positivi in Basilicata sono 171. Si attende l’aggiornamento della mattinata per saperne di più.

Claudio Buono