6 maggio, ore 14:40 – C’è una nuova vittima per coronavirus in Basilicata. Si tratta di una donna di Aliano, comune del Materano. La donna è la ventiseiesima vittima del coronavirus in regione.

Aveva 92 anni e risultava essere ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera. Era per in precedenza del centro di riabilitazione “Don Gnocchi” di Tricarico.

Claudio Buono