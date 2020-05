Azienda “San Carlo”, in quattro mesi tra stabilizzazioni e nuovi contratti interessate 255 unità lavorative. In arrivo altre 28 assunzioni

La Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” comunica che continua con costante impegno e determinazione il reclutamento, avviato sin dai primi giorni di gennaio 2020, di personale competente e qualificato a soddisfare le esigenze dell’AOR, divenute ancor più pressanti con la sopraggiunta ed inaspettata emergenza COVID-19. Negli ultimi quattro mesi, infatti, tra stabilizzazioni, nuovi contratti a tempo determinato ed indeterminato e Co.Co.Co sono state contrattualizzate al 30.04.2020 un totale di 255 unità lavorative a cui si aggiungeranno nei mesi di maggio e giugno altre 28 unità.

Per una più opportuna e precisa informazione questa la ripartizione delle complessive 283 unità. Per quanto riguarda le stabilizzazioni: 40 oss, 20 infermieri, 2 tecnici di laboratorio e 7 ostetriche. Tempo determinato per 5 ostetriche e 3 tecnici di laboratorio. Indeterminato per 6 tecnici radiologia, 1 perfusionista, 5 autisti, 1 tecnico laboratorio e 3 collaboratori amministrativi. Medici a tempo determinato: 3 cardiologia, 2 radiologia, 6 ginecologia, 1 anestesia, 1 medicina di accettazione e d’urgenza e 1 endocrinologia. Sempre per i medici, tempo indeterminato per 2 in neonatologia, 2 malattia infettive, 1 apparato respiratorio, 2 ortopedia, 7 anestesia, 2 medicina legale e 2 medicina di accettazione e d’urgenza. Per 2 biologi tempo indeterminato, per l’emergenza Covid contratti Co.Co.Co per 4 medici in quiescenza, 8 medici specializzandi e 8 medici generici. Nel comparto Covid, contratto per 11 tecnici di laboratorio, 42 OSS e 44 infermieri.

L’Azienda Ospedaliera San Carlo quale importante realtà Regionale si è sempre posta e continua a porsi, l’obbiettivo di essere sempre più presente e competitiva, quanto mai nell’attuale periodo emergenziale, alfine di garantire ai propri pazienti ed a tutti i cittadini la più assoluta certezza di una sicura ed adeguata assistenza.